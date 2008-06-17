Тимошенко остаточно визначилася, ким хоче замінити Семенюк

Проект постанови зареєстрований у ВР

Кабінет міністрів України запропонував кандидатуру народного депутата Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА (БЮТ) на посаду голови Фонду державного майна. Кабінет міністрів України запропонував кандидатуру народного депутата Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА (БЮТ) на посаду голови Фонду державного майна. Як повідомляє сайт Верховної Ради, відповідний проект постанови Кабміну зареєстрований у ВР 17 червня. Як повідомляв УНІАН, 5 червня фракції коаліції внесли подання про розгляд у Верховній Раді питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ. Фракція БЮТ висунула на посаду керівника Фонду держмайна заступника керівника фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

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