Тимошенко остаточно визначилася, ким хоче замінити Семенюк
13:54, 17 червня 2008Політика
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Проект постанови зареєстрований у ВР
|Андрій Кожем’якін
Як повідомляє сайт Верховної Ради, відповідний проект постанови Кабміну зареєстрований у ВР 17 червня.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня фракції коаліції внесли подання про розгляд у Верховній Раді питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.
Фракція БЮТ висунула на посаду керівника Фонду держмайна заступника керівника фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.
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