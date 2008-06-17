Тимошенко остаточно визначилася, ким хоче замінити Семенюк

13:54, 17 червня 2008
Політика
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Проект постанови зареєстрований у ВР

Андрій Кожем’якін
Кабінет міністрів України запропонував кандидатуру народного депутата Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА (БЮТ) на посаду голови Фонду державного майна.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, відповідний проект постанови Кабміну зареєстрований у ВР 17 червня.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня фракції коаліції внесли подання про розгляд у Верховній Раді питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

Фракція БЮТ висунула на посаду керівника Фонду держмайна заступника керівника фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

 

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