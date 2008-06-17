Генсек НАТО зізнався, що його можливості обмежені

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР обіцяє докласти максимум зусиль для досягнення консенсусу серед країн-членів Альянсу в питанні підтримки у грудні приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я буду намагатися зробити все можливе для того, щоб цього консенсусу добитися, але мої можливості є обмеженими», - сказав він.

Я.СХЕФФЕР також зазначив, що для України дуже важливо приєднатися до ПДЧ, і тому він зробить «максимум можливого, щоб забезпечити такий консенсус».

Генсек НАТО нагадав, що під час саміту Альянсу в Бухаресті стало чітко зрозуміло, що консенсусу щодо приєднання України до ПДЧ немає.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО. На ньому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО. Серед країн, які відмовились підтримати приєднання цих держав до ПДЧ, були Німеччина і Франція.

20 травня Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Райнхард ШЕФЕРС в інтерв’ю газеті “День” заявив, що зараз не час вирішувати питання про приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО з подальшим наданням їй статусу кандидата на вступ до Альянсу.

Наступний саміт НАТО відбудеться у грудні цього року.