Ющенко сказав, хто поїде на Багами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив послів України в Сенегалі, Сирії, Нідерландах та у Співдружності Багамських островів.

Тексти відповідних указів розміщені на офіційному сайті глави держави.

Так, Андрія ЗАЯЦЯ В.ЮЩЕНКО призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сенегал за сумісництвом. А.ЗАЯЦЬ також є послом України у Гвінейській Республіці.

Олега СЕМЕНЦЯ призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сирійській Арабській Республіці.

Також Президент призначив Василя КОРЗАЧЕНКА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди, а Постійного представника України при Організації Об`єднаних Націй Юрія СЕРГЕЄВА - Надзвичайним і Повноважним Послом України в Співдружності Багамських островів за сумісництвом.