Депутати залишили собі пільги і зарізали імперативний мандат

Верховна Рада відмовилася ухвалити законопроект щодо обмеження пільг та запровадження імперативного мандату.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" ухвалення відповідного проекту закону «Про внесення змін до закону України «Про статус народного депутата України» та деяких інших законів проголосували в першому читанні 192 народних депутата із 436, зареєстрованих у сесійній залі.

Не підтримали в повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина. При цьому частково проголосувала фракція НУ-НС (39 депутатів) та повністю фракція БЮТ (153 депутати).

Законопроект передбачав скасування пільг, зокрема права на безкоштовний проїзд, безкоштовне користування залою офіційних делегацій, безкоштовне житло та медичне лікування.

В той же час законопроектом передбачалося встановити додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народних депутатів.

Зокрема, такою умовою передбачалося встановити неподання народним депутатом в день складення ним присяги особистої письмової заяви про входження до складу фракцій; відмова народного депутата від підписання письмового повідомлення про сформування фракції та відмова від участі у діяльності фракції, що фактично протидіє діяльності депутатської фракції. Законопроект передбачав, що факт невходження депутата до фракції встановлюється вищим керівним органом політичної партії чи блоку. При цьому у разі встановлення факту невходження вищий керівний орган приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата. Відповідне рішення не підлягає оскарженню.

Після нерезультативного голосування надійшла пропозиція направити даний проект закону на повторне перше читання, однак її підтримали тільки 219 народних депутатів з 439, зареєстрованих в сесійній залі.