Депутати Луценка пояснили, чому не голосували за ідею Тимошенко

Депутатська група “Народна самооборона” вважає кріпацтвом введення імперативного мандату для народних депутатів, тому не голосувала за відповідний законопроект.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат Олесь ДОНІЙ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Він наголосив, що депутати, які входять до “Народної самооборони”, прийняли рішення не підтримувати законопроект “Про внесення змін до закону України “Про статус народного депутата України” та деяких інших законів України (щодо обмеження пільг та дострокового припинення повноважень)”.

За словами О.ДОНІЯ, “переходи депутатів - це є наслідки, а причини – ненормальне виборче законодавство”. На його переконання, в Україні склалася ненормальна ситуація, за якої місця у виборчих списках продаються, а кандидатів до списків включають “за невідомо які заслуги”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент не підтримав даний законопроект і навіть не зміг відправити його на повторне перше читання, незважаючи на те, що участь у голосуванні брала і фракція КПУ. За направлення на повторне перше читання проголосувало 219 (при необхідних 226 – УНІАН) із 439 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК після нерезультативного голосування за даний законопроект відзначив «неймовірну єдність в рядах коаліції». Він пожартував, що на щастя є комуністи, які допомогли в голосуванні.