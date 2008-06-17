Відтепер Балога ще й підбиратиме радників для Ющенка

Радник Президента України призначається на посаду та звільняється з посади главою держави за пропозицією керівника Секретаріату Президента і належить до патронатної служби Президента України.

Про це йдеться в Положенні про Радника Президента, затвердженому Указом Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Відповідно до положення, Радник Президента України призначається на строк повноважень Президента України і здійснює свої обов`язки на постійній основі або на громадських засадах (поза штатом Секретаріату Президента України). При цьому Радник Президента України, який здійснює обов`язки на постійній основі, є державним службовцем.

Основними завданнями Радника Президента України є розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

Відповідно до покладених завдань, Радник Президента України:

- вносить у встановленому порядку пропозиції Президентові України щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави і суспільства у відповідній сфері та шляхів їх реалізації;

- аналізує політичні, соціально-економічні та інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, і за результатами такого аналізу готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій глави держави у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави;

- здійснює моніторинг інформаційного простору України пропозиції щодо формування і реалізації і забезпечення додержання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації;

- здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення.