Порошенко надав Нацполіції право застосовувати переговорну процедуру при держзакупівлях

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, закон 16 січня повернуто з підписом від президента.

Як повідомляв УНІАН, парламент 25 грудня 2015 р. ухвалив закон «Про внесення зміни до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо здійснення державних закупівель Національною поліцією України».

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Законом Національній поліції надано правові підстави для застосування переговорної процедури державної закупівлі в разі виникнення нагальної потреби у відповідній закупівлі, в умовах дії особливого періоду та неможливості дотримання замовником (органом Національної поліції) строків для проведення конкурсних торгів.