Партія регіонів не підтримала власний законопроект
Верховна Рада України не підтримала законопроект про підвищення престижності шахтарської праці, внесений народним депутатом від фракції Партії регіонів Віктором ХАРОЮ.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення проекту закону в першому читанні проголосували 218 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Не голосували в повному складі фракції Блоку Литвина та Комуністичної партії України.
Не підтримала ухвалення відповідного проекту і фракція Партії регіонів, незважаючи на те, що цей законопроект був внесений депутатом-“регіоналом”. З цієї фракції за даний проект закону проголосував лише один народний депутат.
Підтримали цей документ від фракції БЮТ – 148 народних депутатів, від “Нашої України – Народної самооборони” - 69.
ВР також не змогла направити даний проект закону на повторне перше читання. Цю пропозицію підтримали лише 223 народних депутата.
Пояснюючи відмову фракції Партії регіонів брати участь у голосуванні, народний депутат Олександр СТОЯН зазначив, що “регіонали” виступають не проти ухвалення закону.
«Ми хочемо побачити, чи є коаліція», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, учора, 17 червня, фракція Партії регіонів також не брала участі у голосуваннях щодо законопроектів.
Заступник голови фракції ПР Ганна ГЕРМАН заявила, що члени фракції домовилися не голосувати за всі законопроекти, щоб довести неіснування коаліції.