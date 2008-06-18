У Яценюка таке враження, що він у свинарнику працює

Регіонал Олександр Стоян, виступаючи з трибуни Верховної Ради, зажадав від спікера парламенту Арсенія Яценюка попросити вибачення у працівників ферм і селянам, які, важко працюючи, за літр молока одержують копійки. На думку регіонала, вислів спікера щодо того, що люди, не здатні працювати в парламенті, повинні йти працювати на ферми, ображає важку працю селян.

На це Яценюк відповів, що у нього дійсно складається чітке враження, що " часто-густо я на фермі і працюю. Тому що свинству в цьому залі (у сесійному залі ВР - ред.) іноді немає меж».

Нагадаємо, що 3 червня Яценюк, коментуючи власний намір звільнити весь техперсонал системи «Рада», заявив: "Хай пишуть заяви про звільнення. Якщо не уміють працювати з комп`ютерами, хай на фермі працюють".

Причиною такої різкої реакції спікера став збій в системі під час голосування за закон про формування прибуткової частини бюджету з пропозиціями Президента. Збій відбувся у присутності Президента України Віктора Ющенко. Табло висвітило схему голосування, але не показало остаточний результат, що викликало несхвальний гул в залі. Як пояснив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, виникла проблема з картками нових 11 депутатів.