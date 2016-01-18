Порошенко у Давосі поспілкується з головами МВФ, МКЧХ і обговорить боротьбу з гібридними загрозами

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в Twitter.

"20-22 січня президент відвідає економічний форум у Давосі, де зустрінеться, зокрема, з керівниками МВФ, Червоного Хреста і керівниками держав", - повідомив він.

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У прес-службі президента зазначили, що планується участь Порошенка у неформальних засіданнях світових економічних лідерів на тему "Імперативи на 2016 рік" та "Боротьба з гібридними погрозами".

Програмою візиту також передбачено проведення президентом України низки двосторонніх зустрічей, зокрема, з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Мауером, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а також з провідними представниками міжнародних ділових та інвестиційних кіл.