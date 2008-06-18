БЮТ покаже зрадникам, що імперативний мандат існує

Фракція БЮТ звертатиметься до суду з позовами щодо припинення депутатських повноважень тих народних депутатів, які написали заяви про вихід із коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

“Ми будемо у судовому порядку встановлювати законність процедур щодо застосування імперативного мандату. На прикладі тих зрадників, які вже є, ми будемо показувати, що імперативний мандат існує”, - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО також зазначив, що у нього є песимізм відносно рішення Конституційного Суду за поданням фракції Партії регіонів щодо коаліції. Він пояснив це тим, що у КС більшість представляють Президента України та Партію регіонів.

“Конституційний Суд – це приклад широкої коаліції”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Відповідаючи на запитання УНІАН, коли БЮТ направить відповідні позови до суду, депутат зазначив, що це станеться не пізніше наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “ Наша Україна – Народна самооборона ”) про вихід із коаліції.

Фракція Партії регіонів наполягає на тому, щоб спікер оголосив про розпуск коаліції через те, що до неї має входити 226 народних депутатів.

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН повідомила сьогодні, 18 червня, що члени фракції Партії регіонів звернулися до Конституційного Суду стосовно питання формування коаліції.