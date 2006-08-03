Тимошенко заявляє про створення міжфракційної опозиції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про створення міжфракційної парламентської опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час заключної частини засідання круглого столу національного примирення.

«Ми будемо будувати міжфракційну парламентську опозицію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона також звернулась із закликом до всіх депутатів, яким небайдуже майбутнє України, приєднуватися до цієї опозиції.