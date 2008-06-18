Прогноз від Яценюка: коли усі будуть дружно голосувати

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що парламент незабаром поновить свою роботу і ухвалюватиме необхідні закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання ВР.

«Я думаю, завтра чи післязавтра усі будуть дружно голосувати, от побачите», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив: «Наша основна зброя – це витримка».

Як відомо, в останні дні парламент не зміг ухвалити жодного законопроекту, що розглядався, оскільки фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина не беруть участі у голосуванні.

Зокрема, фракція Партії регіонів наполягає на тому, щоб спікер оголосив про розпуск коаліції через те, що до неї має входити 226 народних депутатів. 6 червня А.ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви депутатів Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід із коаліції.