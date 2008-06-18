Ющенко зупинив рішення Тимошенко про розірвання контракту з Vanco

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Текст Указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

У документі нагадується, що зазначеним розпорядженням припинено участь держави Україна в Угоді між Кабінетом міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, та скасовано розпорядження Кабміну від 3 жовтня 2007 року №828-р «Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуваються у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Президент нагадує, що Рада національної безпеки і оборони України констатувала, що внаслідок прийняття зазначеного рішення уряду склалася вкрай небезпечна ситуація, що ускладнює освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу, створює загрозу енергетичній безпеці України, суттєво погіршує інвестиційний клімат і може призвести до значних фінансових збитків для України, негативно позначається на іміджі держави як надійного і передбачуваного партнера. Крім того, РНБО визнала рішення уряду про припинення угоди з «Венко інтернешнл лімітед» таким, що не відповідає національним інтересам України та створює загрозу національній безпеці України в економічній сфері.

Така позиція Ради національної безпеки і оборони України грунтувалася на висновках Міжвідомчої робочої групи, утвореної рішенням РНБО.

Зокрема, за результатами вивчення рішень та документів щодо підготовки та проведення відкритого конкурсу на право укладення угоди про розподіл вуглеводнів, її підготовки та укладення, переуступки прав та обов`язків за Угодою між Кабінетом міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, Міжвідомча робоча група дійшла висновку, що розірвання Угоди Кабміном в односторонньому порядку призведе до подання компанією позову проти держави Україна до Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати, як це передбачено статтею 47 Угоди (про це свідчить і одержання Кабміном письмової вимоги компанії «Венко Прикерченська Лтд» про започаткування процедури досудового врегулювання спору, яка передує зверненню до арбітражного трибуналу відповідно до статті 47 Угоди). Розгляд у міжнародному арбітражі такого позову дасть змогу позивачу вимагати згідно зі статтею 49 Угоди відшкодування не тільки прямих, але всіх збитків, без жодних обмежень. Виходячи з того, що Угодою передбачається видобуток 264 млн. тонн умовного палива, вартість якого в поточних цінах становить більше 200 млрд. доларів США, збитки інвестора сягатимуть, за попередніми підрахунками, десятків мільярдів гривень, які Україна в разі програшу в арбітражі буде змушена сплатити за рахунок бюджету або закордонної власності.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що прийняття урядом рішення про розірвання першої з угод про розподіл вуглеводнів може призвести до «заморожування» реалізації потенційних інвестиційних проектів на українському глибоководному шельфі інших провідних іноземних нафтогазових компаній, що, в свою чергу, спричинить неодержання державним бюджетом України значних надходжень.

Необхідно також ураховувати, що укладення та виконання Угоди між Кабінетом міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів давало змогу підвищити темпи диверсифікації джерел постачання в Україну паливно-енергетичних ресурсів. Наслідком же припинення цієї Угоди, за попередніми підрахунками, буде втрата реального джерела диверсифікації постачання в Україну вуглеводнів через неодержання більш як 10 млн. тонн вуглеводнів на рік (що практично дорівнює щорічному обсягу імпорту нафти в Україну), що є загрозою національній безпеці держави в економічній сфері.

За таких обставин розпорядження Кабміну №740-р унеможливлює реалізацію в повному обсязі однієї з найважливіших функцій держави, визначеної частиною першою статті 17 Конституції України, - забезпечення економічної безпеки. Відтак, це розпорядження Кабінету Міністрів України суперечить частині першій статті 17 Конституції України, яка згідно з частиною третьою статті 8 Основного Закону України є нормою прямої дії.

З огляду на це Президент зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Крім того, Президент направив до Конституційного Суду України подання з проханням розглянути питання щодо відповідності Конституції України, а саме її статті 17, розпорядження Кабміну від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.