Тимошенко думає, що зраднику з її фракції "сумно і самотньо"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що роботу Верховної Ради заблоковано через політичні амбіції фракцій Партії регіонів і Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Вони (Партія регіонів і Блок Литвина) так красиво декларували, що працюватимуть на благо народу, а коли потрібно голосувати законопроекти на благо народу, то їх політичні амбіції, на жаль, знищують роботу ВР», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр зазначила, що їй хотілося б, щоб і партнери БЮТ по демократичній коаліції були єдиною командою, а не створювали перешкоди для самих себе.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає складним прогнозувати, коли буде ефективною робота Верховної Ради. «Складно сказати, але в цьому вируючому політичному просторі уряд і фракція БЮТ у парламенті залишаться середовищем стабільності, послідовності та гарантом виконання тих зобов`язань, які наша команда брала на себе перед виборами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона не стала коментувати можливість виходу зі складу коаліції інших депутатів від БЮТ.

«Цьому політичному зраднику (Ігорю РИБАКОВУ, який вийшов з коаліції – УНІАН) сумно і самотньо. Я хочу нагадати, що він не самотній – у нього ще є Брут – БУТ (член НУ-НС Юрій БУТ, який також заявив про вихід з коаліції – УНІАН). Я думаю, що їх двох достатньо, щоб вони один одному могли пояснювати весь рівень морального падіння, і я думаю, що їм додатково в цю команду нікого не потрібно», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО