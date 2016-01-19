Прояви антисемітизму в Україні мають хуліганський, а не системний характер - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на засіданні прес-клубу "Дипломати без краваток" у Києві.

"В Україні, як і в будь-якій іншій країні, на жаль, є прояви антисемітизму. Я сподіваюся, що ми колись позбудемося цього, але на цьому етапі ми зустрічаємося з цим", - зазначив Бєлоцерковські.

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"Якщо порівнювати Україну з іншими європейськими країнами, то прояви антисемітизму відбуваються набагато рідше, і їх характер має більш хуліганський характер, аніж системний", - додав посол.

Він відзначив позицію уряду України в цьому питанні, який твердо виступає проти таких проявів і намагається їх припиняти.