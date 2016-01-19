Референдум у Нідерландах "не вб'є" Угоду про асоціацію Україна-ЄС - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції щодо системних та спланованих провокацій напередодні референдуму у Нідерландах, відповідаючи на запитання щодо вагомості результатів цього референдуму.

Кулеба зазначив, що референдум є консультативним, але "голландська політика не менш складна, ніж українська політика".

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"Для голландських політиків проігнорувати волю своїх виборців означає, власне кажучи, втрати в рейтингу з відповідними політичними наслідками", - сказав він.

Крім того, додав представник МЗС, "другий елемент цієї проблеми" полягає в тому, що закон, за яким проводиться референдум, був ухвалений нещодавно, і це перший референдум, який відбувається відповідно до ухваленого закону.

"Тобто, повністю проігнорувати думку суспільства означає для голландських політиків і урядовців одразу продемонструвати, що думка суспільства не враховується. Для внутрішньополітичного голландського чинника це дуже важливий момент", - сказав Кулеба.

Водночас, за його словами, є "дві позиції, які говорять на нашу користь".

"По-перше, Голландія дійсно нас підтримує на європейському шляху і бажає наблизити Україну до Європейського Союзу, а також поширювати європейські цінності і правила в Україні", - сказав представник МЗС.

Друга позиція, наголосив він, полягає в тому, що Нідерланди наразі головують у Європейському Союзі, а "для головуючої держави завалити Угоду про асоціацію, - це, звичайно, теж загальноєвропейський виклик".

"Референдум не вб'є Угоду про асоціацію. Але однозначно, що він створить політичне тло, коли якщо Голландія не завершить процедуру ратифікації через результати референдуму, то вона створить політичне і юридичне тло для того, щоб Угода повністю, юридично, офіційно не набула чинності. Хоча її застосування продовжиться в тому порядку, в якому вона застосовується і зараз", - зауважив Кулеба.

Він також наголосив, що це референдум "не стільки проти України, скільки проти ЄС, тому що у Нідерландів дуже сильні антиєвропейські настрої" і для тих, хто ініціював його, це, насамперед, "атака на європейські інституції, на Європейський Союз".

"Україна просто опинилася у непотрібному місці у непотрібний час. Але ми і наші голландські партнери налаштовані на взаємодію задля досягнення позитивного результату", - сказав представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?

Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловлював думку, що негативний результат нідерландського референдуму щодо Угоди про асоціацію з Україною буде вигідний Росії та може призвести "до континентальної кризи".

У свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обіцяв агітувати на підтримку асоціації між ЄС та Україною та розвінчувати міфи щодо документа.