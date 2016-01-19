У МЗС попередили про інформатаки перед референдумом у Нідерландах щодо асоціації Україна-ЄС

Про це він заявив під час прес-конференції щодо системних та спланованих провокацій напередодні референдуму у Нідерландах, передає кореспондент УНІАН.

"Очевидно, що кількість провокацій в інформаційному просторі буде зростати і збільшуватися по мірі наближення до дня проведення референдуму", - сказав Кулеба.

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Він додав, що "пікова" кількість інформаційних атак і провокацій очікується в останні два тижні перед референдумом. У зв'язку з цим Кулеба від імені МЗС закликав усіх "бути надзвичайно пильними в перевірці тих фактів, тієї інформації, яка з'являтиметься в інформаційному просторі".

Кулеба також закликав громадськість допомагати у виявленні таких фейків і провокацій, а також допомагати в розповсюдженні проукраїнського контенту, який "допоможе голландцям краще зрозуміти, що таке Україна, чого ми прагнемо, чому Угода про асоціацію робить Європу сильнішою, і чому вона вигідна, зокрема, Нідерландам".

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Крім того, посол повідомив, що у відповідній кампанії щодо референдуму у Нідерландах працюватиме як українська сторона, так і голландська. Плануються інформаційні та культурні заходи, кампанії у соцмережах.

"І те, що називається people to people contact. Тобто, міжлюдські контакти із залученням лідерів думок, селебрітіз, зірок", - сказав Кулеба і додав, що ця кампанія буде так розрахована по часу, щоб "вийти на її пік напередодні дня голосування".

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?

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Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловлював думку, що негативний результат нідерландського референдуму щодо Угоди про асоціацію з Україною буде вигідний Росії та може призвести "до континентальної кризи".

У свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обіцяв агітувати на підтримку асоціації між ЄС та Україною та розвінчувати міфи щодо документа.