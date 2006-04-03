Підсумки виборів у Закарпатті

Депутатами Закарпатської обласної ради за підрахунками даних зі 100% бюлетенів стали представники семи політичних партій і блоків: блоку "Наша Україна", Блоку Юлії Тимошенко, Партії регіонів, Народного блоку Литвина, “КМКС” (в перекладі з угорської - Товариство угорської культури Закарпаття - УНІАН) "Партія угорців України", Демократичної партії угорців України і Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Закарпатській обласній територіальній виборчій комісії.

За інформацією ТВК, за "Нашу Україну" проголосували 23,08% виборців, за Блок Юлії Тимошенко - 19,22%, за Партію регіонів - 11,54%, за Блок Литвина - 5,24%, за “КМКС” "Партія Угорців України" - 3,40%, за ДПУУ - 3,12%, за СПУ - 3,11% виборців.

Як повідомили в обласній ТВК, 4,09% виборців не підтримали жодного кандидата. Явка виборців Закарпатської області на виборах становила 61,5%.

Всього Закарпатська обласна територіальна виборча комісія зареєструвала списки кандидатів від 39 обласних організацій партій і блоків на вибори депутатів облради.