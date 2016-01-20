У ПАРЄ очікують перші результати діяльності Антикорупційного бюро: поки немає фактів для оцінки його діяльності

Як передає кореспондент УНІАН, про це доповідач Комітету з політичних питань та демократії ПАРЄ Мікелє Ніколетті сказав на брифінгу у Києві.

Таким чином він відповів на запитання про започаткування діяльності НАБУ і прокоментував, чи зможе цей орган щось змінити в Україні.

Зокрема, Ніколетті зазначив, що наразі він не має конкретних фактів, які би дозволили зробити оцінку щодо діяльності НАБУ. Він заявив, що лише отримав інформацію про структуру, функції та повноваження цього інституту.

"Ми очікуємо на перші результати у діяльності цього органу", - сказав Ніколетті