У ПАРЄ заявляють, що оцінювати діяльність суддів в Україні повинні теж судді

Як передає кореспондент УНІАН, про це доповідач комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ Мікеле Ніколетті сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Таким чином представник ПАРЄ висловив свою думку щодо проведення в Україні реформ, особливо судової системи, яка передбачає, зокрема, переатестацію суддів.

"Переоцінка або переатестація кожного державного службовця, в тому числі суддів, політиків, є надзвичайно важливим пунктом", - підкреслив Ніколетті.

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Зокрема, доповідач ПАРЄ висловив переконання, що особи, які працюють на державних посадах і представляють державу, повинні бути кращими представниками суспільства у відповідних галузях, і всьому населенню країни має бути гарантовано призначення професійних людей.

"Людина може бути хорошою на початку своєї кар'єри, а потім може змінюватися. Тому для того, щоб бути впевненими, щоб ми мали кращих людей, нам необхідно мати процес оцінки діяльності всіх державних службовців протягом всієї кар'єри", - сказав Ніколетті.

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При цьому він зазначив, що єдиного підходу або моделі для застосування такого оцінювання немає.

"Дуже важливо, щоб таке оцінювання здійснювалося незалежною організацією або органом, і щоб це робили самі колеги тих осіб, кого оцінюють. Суддів повинні оцінювати судді, лікарів повинні оцінювати лікарі... Тому що таким чином ми можемо гарантувати професійний рівень такого оцінювання і незалежність оцінювання", - зазначив Ніколетті.