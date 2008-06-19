Ар’єв погодився з Кличком: Довгий – маленький і нахабний

В нормальній країні чиновник на кшталт Олеся Довгого після своїх останніх висловлювань на адресу міністра внутрішніх справ та ще й після свого допиту просто мусив би піти у відставку. Так нардеп від НС Володимир Ар’єв прокоментував сайту Народна Самооборонасьогоднішні висловлювання секретаря Київради Олеся Довгого на адресу міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

«Перш за все, в нормальній країні політик рівня Олеся Довгого просто не додумався б дозволити собі зробити такі висловлювання. Наробив справ - відповідай. А відгавкуватися – це справа нахаб», - додав він.

Також народний депутат переконаний, що висловлювання секретаря Київради негативно впливають на імідж не тільки Київради, але й України вцілому.

«Я вважаю, що інформаційна політика у виконанні О.Довгого, який користується рекомендаціями політтехнолога Казбека Бектурсунова, просто срамить київську владу, київську адміністрацію і загалом Україну. Адже завдання такого політтехнолога - з білого робити чорне і давати відповідні поради, отримуючи за це великі гроші», - відзначив Володимир Ар’єв.

«Хочу сказати, що був абсолютно правий один боксер на ім’я Віталій Кличко, який охарактеризував Довгого щодо манери його поведінки: цей хлопчик є дуже маленьким і нахабним», - резюмував Ар’єв.