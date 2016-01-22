В АП сподіваються, що Рада на поточній сесії дасть хід змінам до Конституції щодо правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов заявив у коментарі журналістам після офіційного оприлюднення сьогодні Конституційним Судом України позитивного висновку щодо відповідності змін до Конституції в частині правосуддя вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

«Будемо сподіватися, що Верховна Рада перейде до розгляду цього питання якнайшвидше, щоб ми не втрачали час, бо цей законопроект відкриває можливості для докорінних змін в системі правосуддя». – сказав Філатов.

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За його словами, йдеться про те, що даний закон може бути розглянутий вже на поточній сесії. (Поточна, третя сесія Верховної Ради України VIII скликання триватиме до 29 січня – УНІАН).

Філатов нагадав, що сьогодні Конституційний Суд підтвердив, що проект змін до Конституції щодо правосуддя відповідає вимогам статей 157 і 158 Основного Закону, і це означає, що “немає перешкод для Верховної Ради розглядати цей законопроект відповідно до процедури, яка передбачена Конституцією”.

Як відомо, після висновку КС Верховна Рада має попередньо схвалити зміни до Конституції як мінімум 226 голосами, а на наступній, черговій сесії ці зміни мають підтримати не менше як 300 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада рішенням від 22 грудня 2015 року звернулася до КС з клопотанням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя (№ 3524), поданого президентом України на її розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

Сьогодні, 22 січня, Конституційний Суд визнав, що зміни до Конституції України щодо правосуддя відповідають вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.