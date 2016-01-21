ВР може розглянути зміни до Конституції в частині правосуддя 28 січня - БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після засідання ради коаліції.

"Повідомив апарат Верховної Ради, що чекають надходження з Конституційного суду висновку щодо змін до Конституції щодо судової реформи. Якщо надійде, то плануємо розглядати це в четвер... Якщо ні - то у нас є ще один сесійний тиждень", - сказав Кононенко.

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Як повідомляв УНІАН, Рада рішенням від 22 грудня 2015 року звернулася до КС з клопотанням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя (№3524), поданого президентом Петром Порошенком на її розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного закону.

Завтра, 22 січня, КС має намір оприлюднити свій висновок щодо проекту змін до Конституції в частині правосуддя

Раніше Порошенко висловив надію, що Рада до 2 лютого (в цей день завершується нинішня сесія) проголосує за зміни до Конституції в частині правосуддя в першому читанні.

Згідно з регламентом ВР, парламент приймає відповідний законопроект у першому читанні мінімум 226 голосами. На наступній сесії для остаточного прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно не менше 300 голосів народних депутатів.

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