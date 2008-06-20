Регіонали хочуть знати, за чиї гроші Тимошенко літала до Брюсселя

Народні депутати із фракції Партії регіонів звертаються до компетентних органів щодо фінансових питань, пов’язаних з поїздкою прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Іван ПОПЕСКУ (фракція ПР).

Він зазначив, що стала відомою інформація про те, що Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися із представниками Європейської народної партії.

Він зазначив, що представники фракції Партії регіонів вимагатимуть від компетентних органів відповіді на запитання, чи перебуває у даний час Ю.ТИМОШЕНКО у відпустці і на які кошти здійснюється поїздка, оскільки йдеться не про державні справи, а про партійні.