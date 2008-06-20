Яценюк відкрив засідання ВР і оголосив перерву

У пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено 30-хвилинну перерву для формування порядку денного на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК одразу ж після відкриття ранкового пленарного засідання.

Стоячи за парламентською трибуною, заблокованою представниками фракції БЮТ, спікер запросив керівників фракцій до себе у кабінет для формування порядку денного.