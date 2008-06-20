Яценюк відкрив засідання ВР і оголосив перерву
10:14, 20 червня 2008Політика
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БЮТ блокує трибуну
У пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено 30-хвилинну перерву для формування порядку денного на сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК одразу ж після відкриття ранкового пленарного засідання.
Стоячи за парламентською трибуною, заблокованою представниками фракції БЮТ, спікер запросив керівників фракцій до себе у кабінет для формування порядку денного.
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