Яценюк відкрив засідання ВР і оголосив перерву

10:14, 20 червня 2008
Політика
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БЮТ блокує трибуну

У пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено 30-хвилинну перерву для формування порядку денного на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК одразу ж після відкриття ранкового пленарного засідання.

Стоячи за парламентською трибуною, заблокованою представниками фракції БЮТ, спікер запросив керівників фракцій до себе у кабінет для формування порядку денного.

 

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