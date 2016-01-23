Кличка обрано головою Асоціації міст України
17:06, 23 січня 2016Політика
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Київського міського голову Віталія Кличка обрано головою Асоціації міст України.
Таке рішення було ухвалено більшістю голосів \ Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення більшістю голосами було ухвалено на загальних зборах уповноважених представників органів місцевого самоврядування, членів асоціації міст України сьогодні у Києві.
Читайте такожКличко каже, що чиновники-здирники мають бути покарані за всією суворістю законуЯк повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко на свої сторінці у Facebook повідомляв, що правління Асоціації міст України рекомендувало загальним зборам обрати головою цієї Асоціації Київського міського голову Кличка.
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