Кличка обрано головою Асоціації міст України

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення більшістю голосами було ухвалено на загальних зборах уповноважених представників органів місцевого самоврядування, членів асоціації міст України сьогодні у Києві.

Читайте такожКличко каже, що чиновники-здирники мають бути покарані за всією суворістю законуЯк повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко на свої сторінці у Facebook повідомляв, що правління Асоціації міст України рекомендувало загальним зборам обрати головою цієї Асоціації Київського міського голову Кличка.