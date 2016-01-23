Кличка обрано головою Асоціації міст України

17:06, 23 січня 2016
Політика
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Київського міського голову Віталія Кличка обрано головою Асоціації міст України.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення більшістю голосами було ухвалено на загальних зборах уповноважених представників органів місцевого самоврядування, членів асоціації міст України сьогодні у Києві.

Читайте такожКличко каже, що чиновники-здирники мають бути покарані за всією суворістю законуЯк повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко на свої сторінці у Facebook повідомляв, що правління Асоціації міст України рекомендувало загальним зборам обрати головою цієї Асоціації Київського міського голову Кличка.

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