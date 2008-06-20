Кріль зрозумів, що БЮТ і ПР вступили в громадянський шлюб

Народний депутат України, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ переконаний, що парламентською кризою керує Блок Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Він наголосив, що БЮТ повинен перестати працювати на дестабілізацію ситуації у країні.

«Блокування трибуни з вимогою про 300 голосів – це, з одного боку, черговий шантаж. З іншого боку, якщо це не шантаж, і вже існує домовленість з Партією регіонів про створення нового формату коаліції, то потрібно про це відкрито сказати і не «дурити» людей», – сказав І.КРІЛЬ.

На думку лідера “Єдиного Центру”, БЮТ час зізнатися у факті проведення переговорів про нову парламентську більшість.

«Фактично заяви БЮТ – це початок легалізації «громадянського шлюбу» із Партією регіонів. Адже тільки таким чином Юлія ТИМОШЕНКО може зібрати конституційну більшість у парламенті», – зазначив І.КРІЛЬ.

Він також наголосив, що не бачить перепон для того, щоб на розгляд Верховної Ради були внесені законопроекти, ухвалення яких вимагає БЮТ. «Нехай виносять та голосують, а не галасують», – додав І.КРІЛЬ.

Депутат закликав БЮТ або почати ефективно працювати у Верховній Раді, остаточно визначившись, із ким Блок Тимошенко у коаліції, або у разі неспроможності – передати право вибору народу.

«Достатньо галасу. Можемо працювати – працюємо. Не можемо – змінюємо виборчий закон і йдемо на вибори. Впевнений, що на виборах на звалище історії будуть викинуті всі політичні сили, які не в змозі забезпечити спокій та порядок у суспільстві», – додав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 червня фракції Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина не голосували за всі законопроекти, що виносилися на розгляд Верховної Ради України, тому фракціям коаліції не вистачало голосів для ухвалення рішень.

19 червня члени фракції БЮТ заблокували трибуну та президію ВР з вимогами повернутися до голосування законопроектів, які «мають велике значення для політикуму і для України».

За словами лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА, робота парламенту буде розблокована в тому випадку, коли будуть чіткі домовленості, що понад 300 голосів буде віддано за законопроекти, які передбачають скасування депутатської недоторканності, всіх депутатських пільг і введення імперативного мандату, щоб в майбутньому не було «політичної корупції».

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція БЮТ продовжуватиме блокувати роботу парламенту і розпочнеться відлік 30 днів, після якого Верховна Рада має бути розпущена.

Сьогодні БЮТ знову блокував роботу парламенту і тому спікер Арсеній ЯЦЕНЮК закрив засідання.