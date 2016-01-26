Єврокомісія внесе законодавчу пропозицію надати Україні безвізовий режим "дуже скоро" - Шубель

16:47, 26 січня 2016
Політика
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Єврокомісія "дуже скоро" внесе законодавчу пропозицію надати Україні безвізовий режим, у свою чергу Київ повинен у I кварталі цього року виконати взяті на себе зобов'язання.

Фото УНИАН

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це голова підрозділу з питань Східного партнерства Зовнішньої служби Євроcоюзу Дірк Шубель сказав сьогодні в Європейському парламенті під час виступу на засіданні Комітету Асоціації Україна-ЄС.

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"Конкретної дати для законодавчої пропозиції ще немає, але це має статися дуже скоро", - констатував європейський дипломат.

У цьому зв'язку Шубель наголосив, що зараз дуже важливо, "щоб Україна виконала взяті зобов'язання у першому кварталі 2016 для того, щоб спростити обговорення (цього питання) у Раді (ЄС) та переконати ті держави-члени, які ще трохи сумніваються".

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