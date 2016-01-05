У Transparency International заявили, що Україна може втратити перспективу скасування віз з ЄС

Про це заявив виконавчий директор "Transparency International Україна" Олексій Хмара, передає "Радіо Свобода".

"Україна взяла на себе добровільне зобов’язання до кінця першого кварталу цього року створити агентство і показати, що воно працює. Тільки тоді європейські інституції, які ще мають ратифікувати безвізовий режим з Україною, проголосують безпроблемно. Тобто в будь-який момент європейці можуть відмовитися від своїх слів про безвізовий режим на підставі того, що Україна теж відмовилася від своїх зобов’язань і не реформувала антикорупційну інституцію", – зазначив Хмара.

Читайте такожМіж Україною та ЄС почала діяти зона вільної торгівліЯк повідомляв УНІАН, у березні 2015-го року уряд створив Національне агентство з питань запобігання корупції. 22 квітня Кабмін почав конкурс на призначення керівництва Нацагентства.

12 грудня Кабінет міністрів призначив Наталію Корчак, Віктора Чумака й Олександра Скопича членами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Заповнення трьох із п’яти вакантних посад є достатньою умовою для запуску агентства, наголосили в уряді.