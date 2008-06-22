«Нафтогаз» планують роздробити на частини?

Рада національної безпеки і оборони України ініціює реструктуризацію НАК «Нафтогаз України», яка має на увазі роздроблення НАК на декілька компаній.

Про це свідчить проект рішення РНБО. Як повідомляє "Сегодня", в документі йдеться про «бездіяльність і нездатність» нинішнього уряду України впоратися з фінансовими проблемами НАК «Нафтогаз України».

У зв`язку з цим РНБО пропонує до 1 вересня «провести аналіз діяльності НАК «Нафтогаз України» на предмет виконання нею статутних функцій і завдань... підготувати пропозиції з удосконалення правових основ діяльності... розмежувати видобування, транспортування, розподіл і постачання природного газу як окремих видів діяльності».

Проект рішення щодо фінансової стабілізації НАК «Нафтогаз України» і дій Кабміну в цій сфері передбачалося винести на п`ятничне засідання РНБО, але в останню мить розгляд цього питання був відкладений, зазначає видання.