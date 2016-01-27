Безсмертний: Заява Гризлова про внесення змін до Конституції України по "формулі Штайнмаєра" написана у Кремлі

Про це він сказав в ефірі каналу "112-Україна".

Говорячи про заяву представника Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова про нібито необхідність внесення змін до Конституції України по "формулі Штайнмаєра", Безсмертний заявив: "все це інформаційна війна і певні підтасовки".

Він розповів, що сьогодні у політичній підгрупі були розповсюджені папери, в яких пропонується внести зміни в Конституцію України, а саме в статтю 133. "Стаття 133 визначає систему адміністративно-територіального устрою, але тут чомусь повноваження, статус окремих районів і так далі. Це юридично безграмотний документ, без адреси і підпису", - сказав Безсмертний.

Читайте такожБойовики вимагають замінити Безсмертного та Геращенко на переговорах у Мінську

"Заяви представника Російської Федерації пролунали сьогодні зранку. О 15:30 під занавіс засідання політичної підгрупи, вручили ці два листки... Очевидно, що і перша заява, і ось цей текст написано у Кремлі", - сказав Безсмертний.

Разом з тим він заявив, що повідомив російській стороні, що це справа Верховної Ради України, розглядати внесення змін до Конституції.

При цьому, він назвав представлену заяву Гризлова "політичним шулерством".

Читайте такожЕксперти закликають Раду не ухвалювати зміни до Конституції в частині децентралізації під зовнішнім тиском

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що внесення змін до Конституції України має передбачати надання "особливого статусу" тимчасово окупованому Росією Донбасу на постійній основі за "формулою Штайнмаєра".