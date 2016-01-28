ЗМІ повідомили про черговий конфлікт між Яценюком і Порошенком: цього разу через референдум

Про це розповіли джерела з близького оточення політиків, передає "Українська правда".

Як повідомив один з учасників засідання так званої "стратегічної сімки" на Банковій 25 січня, президенту дуже не сподобалися заяви Яценюка і глави МВС Арсена Авакова, що зміни до Конституції можна вносити тільки після референдуму.

Одразу кілька співрозмовників видання розповідають, що заяву щодо Конституції Яценюк погоджував зі своїм найближчим оточенням – Аваковим і міністром юстиції Павлом Петренком.

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На зустрічі у Порошенка в Яценюка прямо запитали, для чого він це зробив.

"Він відповів, що це його реакція на підготовку Сергієм Березенком (депутат БПП – Ред.) дострокових парламентських виборів на осінь", – розповів один з учасників зустрічі.

Як зазначає УП, дострокові вибори невигідні НФ через значне падіння рейтингу, але на Банковій начебто проробляють і цей варіант на випадок політичної кризи.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за проведення референдуму щодо змін до Конституції. "Настав час, щоб український народ сказав своє слово, якою має бути нова українська Конституція в новій європейській Україні. Ніхто, крім народу України, не має права визначати, яким буде Основний Закон", - наголосив він.