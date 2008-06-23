Чалий розказав, навіщо Ющенко поїхав до Португалії

Можливі дострокові вибори негативно не відіб’ються на рішенні щодо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО у грудні поточного року, якщо все відбуватиметься демократично.

Про це заявив журналістам заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, коментуючи на прохання УНІАН заяви деяких експертів, що розвиток політичної кризи, у тому числі проведення дострокових виборів, можуть негативно вплинути на рішення щодо надання Україні ПДЧ в НАТО і статусу політичної асоціації в новій посиленій угоді з Європейським Союзом.

О.ЧАЛИЙ наголосив, що питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО пов’язується з конституційно-демократичним розвитком нашої держави. “Якщо у нас будуть відбуватися процеси, пов’язані з коаліцією, на демократичних та конституційних засадах, то питання, з точки зору євроатлантичної інтеграції України, так стояти не буде”, - заявив він.

О.ЧАЛИЙ підкреслив, що Україна планує проводити активну зовнішню політику переконання тих країн, які сьогодні стримано ставляться до ідеї надання ПДЧ Україні найближчим часом. До цих країн він відніс і Португалію.

За словами О.ЧАЛОГО, під час нинішнього візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Португальської Республіки цій темі буде надано значну увагу. “Португалія зазвичай приєднується до консенсусу. Ми від них хочемо більш чіткої позиції”, - наголосив він.

“Це одне із завдань у політиці Президента – сформувати позитивне ставлення всіх європейських країн – членів НАТО”, - сказав заступник глави Секретаріату.

Також, за словами О.ЧАЛОГО, на початку осені заплановано офіційний візит В.ЮЩЕНКА до Італії. Крім того, на різних рівнях буде інтенсифікуватись діалог з цього приводу з Іспанією.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня народний депутат від НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ заявив, що зараз конструктиву у парламенті досягнути вже не вдасться. «Це вже все на осінь. Шкода, що ми втрачаємо шанс, шкода, що ми не отримаємо асоційованого членства у ЄС у вересні, ПДЧ у грудні, але коли така дестабілізація і Президент, який мусить бути гарантом основних прав і свобод, займає позицію стороннього спостерігача», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.