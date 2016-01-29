Посли країн G7 обговорили з українськими посадовцями питання проведення реформ
15:40, 29 січня 2016Політика
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Посли країн G7 провели зустріч з українськими високопосадовцями, відповідальними за боротьбу з корупцією.
Під час зустрічі обговорювалося питання проведення реформ / УНИАН
Про це посол Італії в Україні Фабріціо Романо повідомив у "Tвіттері".
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"Тільки що разом з колегами з G7 зустрілися з українськими високопосадовцями, відповідальними за боротьбу з корупцією", - зазначив посол.
Під час зустрічі обговорювалося питання проведення реформ.
За словами дипломата, G7 знову підтвердила підтримку новій прозорій системі.
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