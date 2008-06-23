Зять Тимошенко розповів про подробиці інциденту в Одесі

Шон КАРР вважає, що під час інциденту в Одесі на пляжі Ланжерон правоохоронці перевищили свої повноваження, але просить не надавати цьому випадку політичного забарвлення.

У коментарі агентству УНІАН Ш.КАРР повідомив, що з 19 по 21 червня він разом зі своєю дружиною Євгенією КАРР перебував в Одесі, де вони мешкали у готелі „Немо” на території міського пляжу Ланжерон.

"Увечері 20 червня ми з дружиною на мотоциклі поверталися з міста до готелю разом з моїми товаришами-байкерами. Вони безперешкодно проїхали на територію пляжу під аркою, а я, оскільки мій мотоцикл завеликий для подібного маневру, під’їхав до шлагбауму і попросив охоронців пропустити нас, пояснивши, що ми мешкаємо в цьому готелі. В мене не було жодних сумнівів щодо адекватності моїх дій, оскільки по-перше, саме в цей момент повз відкритий шлагбаум проїжджав автобус, а по-друге, напередодні я кілька разів безперешкодно проїжджав до готелю поряд з шлагбаумом, навіть пошкодив мотоцикл. До того ж, жодного попереджувального знаку про заборону руху там не було", - розповів Ш.КАРР.

За його словами, "охоронці, нічим не мотивуючи свого рішення, досить грубо відмовилися підняти шлагбаум, розмовляли з нами зухвало, образливо і агресивно та не назвали себе. Після того, як моя дружина зробила їм зауваження за грубість, один з них підійшов до мотоцикла і скинув Євгенію на землю та скрутив їй руки за спиною. Звісно, що за таких обставин я не міг діяти інакше як стати на захист своєї дружини. Після цього охоронці накинулися на мене, викрутили руки і одягли на ручники. Одну руку викрутили так, що було травмовано плечовий суглоб. Трохи згодом наручники зняли, але ми з Євгенією за власною ініціативою вирушили до міліції, щоб написати заяву про те, що сталося".

З огляду на вищесказане, зауважив Ш.КАРР, він вважає, що "охоронці на публічній зоні відпочинку Ланжерон перевищили повноваження. Я шкодую про те, що сталося, але я був змушений захищати свою дружину. Просив би не надавати цьому приватному інциденту політичного забарвлення".

Як повідомлялось, Міністерство внутрішніх справ України спростовує поширену 21 червня деякими ЗМІ недостовірну інформацію про начебто побиття Ш.КАРРОМ працівників міліції в Одесі. Як ідеться у заяві МВС він 22 червня, ці повідомлення у ЗМІ не відповідають дійсності та є політично заангажованими.

У заяві зазначається, що, за попередніми результатами службового розслідування, котре проводиться за фактом інциденту, та висновками судово-медичних експертиз з’ясовано, що військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, перевищивши свої службові повноваження, невмотивовано застосували грубу фізичну силу стосовно Ш.КАРРА та Є.ТИМОШЕНКО, спричинили їм тілесні ушкодження, чим спровокували конфлікт. Такі непрофесійні дії викликали неабиякий суспільний резонанс та політизували цю подію.

За результатами службового розслідування буде ухвалено відповідне рішення, заявило МВС України.