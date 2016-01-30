Голови МЗС України та Туреччини обговорили порушення прав людини в окупованому Криму

Як повідомиляє прес-служба МЗС України, турецька сторона, зокрема, підтвердила підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, міністри провели переговори щодо чергового засідання Стратегічної ради високого рівня та двосторонніх контактів.

Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі в контексті імплементації Мінських домовленостей, широке коло питань глобального порядку денного, в тому числі, проблеми регіональної безпеки, спільні кроки у боротьбі з тероризмом, співпрацю в рамках міжнародних організацій, ситуацію в Сирії та Іраку.

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В міністерстві повідомили, що Україна досягла низки домовленостей з Туреччиною в економічній, енергетичній, військово-технічній, консульській та гуманітарній сферах.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Клімкін розпочав робочий візит до Туреччини.

Міністр поспілкувався з представниками провідних турецьких ЗМІ та повідомив про подальші перспективи розвитку українсько-турецьких відносин, про ситуацію на Донбасі, про процес виконання Мінських домовленостей та порушення прав кримських татар в тимчасово окупованій Росією Автономній Республіці Крим.

Метою візиту Клімкіна до Туреччини була підготовка засідання Стратегічної ради за участі лідерів держав.

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