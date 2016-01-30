"Заступника голови МВС ДНР", що намагався в'їхати на російський курорт, видворили з РФ - Аброськін

Про це Аброськін розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Дивовижне поруч. В кінці січня Ігор Мельников, один з керівників "Міністерства внутрішніх справ ДНР", відправився в сусідню країну - як вважають "лідери ДНР", партнера "молодої республіки". Але при в'їзді в Туапсе, на одному з пунктів пропуску представники РФ, "партнери" протримали "республіканців" на дорозі більше п'яти годин", - написав він.

Читайте такожЗа рік кількість охочих приєднатися до Росії на Донбасі впала на 10%, жити в "Д/ЛНР" не бажає ніхто - опитування

За словами начальника поліції Донеччини, у самозваного "заступника міністра" бойовиків зняли відбитки пальців і випровадили назад на територію, підконтрольну "ДНР".

"Потім, як у звичайного терориста, в будівлі УВС Туапсе взяли пояснення, дактилоскопували й відправили геть, на простори фейкової республіки. Чорти повинні знати своє місце", - підкреслив Аброськін.

Читайте такожЗамість Захарченка бойовиків "ДНР" можуть очолити Азаров чи Арбузов – ІС