Україна розробила план участі в боротьбі проти ІД з можливістю бойових зіткнень із російським контингентом - The Independent

Про це повідомляє The Independent з посиланням на власні джерела.

Документ з викладенням варіантів, який складений Міністерством оборони України, за даними видання, буде обговорюватися наступного тижня під час візиту до Києва міністра оборони США Ештона Картера.

Зазначається, що план підписаний президентом України Петром Порошенком. "Ми підготували цілий ряд варіантів нашої підтримки боротьби проти ІД в Сирії, у тому числі - можливість відправки військ. Це може призвести до потенційних зіткнень з росіянами", — повідомило джерело в українському уряді.

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Видання зазначає, що українській армії налічується кілька підрозділів спецназу і розвідки загальною чисельністю сім тисяч військовослужбовців, а також повітряно-десантні війська, що володіють високою боєздатністю. "З точки зору знання російської мови і російської тактики українцям немає рівних", — додає The Independent.