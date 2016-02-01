Кабмін вирішив докапіталізувати "Укрексімбанк" і "Ощадбанк" на 15 мільярдів шляхом випуску облігацій

Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про докапіталізацію найбільших державних банків "Укрексімбанку" і "Ощадбанку" в загальній сумі близько 15 мільярдів гривень, і доручив Міністерству фінансів здійснити випуск десятирічні ОВДП з відсотковою ставкою 6% на суму докапіталізації. Постанови №33 та №31 опубліковані на веб-порталі уряду.

Зокрема, статутний капітал "Укрексімбанку" збільшено на 9,3 мільярда гривень шляхом додаткової емісії акцій банку в обсязі 6,3 мільйона штук із збереженням їх 100% у власності держави. Статутний капітал "Ощадбанку" збільшено на 4,95 мільярда гривень шляхом додаткової емісії 4 272 акцій із збереженням їх 100% у власності держави.

"Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з індексною вартістю 9,32 мільярда гривень і 4,95 мільярда гривень з терміном обігу 10 років і відсотковою ставкою 6%", - говориться в рішенні уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію зазначених банків, зокрема, статутний капітал "Ощадбанку" збільшиться на 4,96 мільярда гривень - до 34,8 мільярда гривень, "Укрексімбанку" на 9,32 мільярда гривень - до 31 мільярда гривень.

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"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

"Укрексімбанк" працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами. 100% акцій банку належать державі.

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Як зазначали в Національному банку України, регулятор не планує монетизувати ОВДП для докапіталізації Державного ощадного банку та Українського експортно-імпортного банку.