Кіпр передав Раді ЄС грамоти про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Про це повідомив глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський.

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Посол нагадав, що закінчення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом повинно підтверджуватися передачею ратифікаційних грамот до Генерального секретаріату Ради ЄС.

"Кіпр вчора це передав. Ще залишилась Бельгія, в якій останній парламент - бо там є сім парламентів - ратифікував Угоду з Україною в грудні. І Бельгія ще передасть ці свої ратифікаційні інструменти і (потім) залишаються Нідерланди", - заявив посол.

Водночас на сайті Ради ЄС ще не відмічено, що Кіпр завершив внутрішньодержавні процедури із ратифікації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Одночасно сказано, що Бельгія насправді вже завершила внутрішньодержавні процедури. На сайті Ради ЄС зазначається, що Бельгія передала ратифікаційні грамоти вчора, 1 лютого.