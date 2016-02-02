Гройсман відкрив четверту сесію Верховної Ради VIII скликання

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі пролунав державний гімн України в записі.

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На відкритті сесії присутні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та члени уряду.

За словами Володимира Гройсмана, "в засіданні Верховної Ради беруть участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади та керівники судової гілки влади, присутні посадові особи, яких Верховна Рада обирає і призначає на посади".

Як відомо, відповідно до Конституції, кожна нова сесія Верховної Ради починається в перший вівторок лютого та в перший вівторок вересня.