Гройсман відкрив четверту сесію Верховної Ради VIII скликання
16:37, 02 лютого 2016Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман відкрив четверту сесію ВР VIII скликання.
В засіданні Ради беруть участьчлени уряду / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі пролунав державний гімн України в записі.
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На відкритті сесії присутні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та члени уряду.
За словами Володимира Гройсмана, "в засіданні Верховної Ради беруть участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади та керівники судової гілки влади, присутні посадові особи, яких Верховна Рада обирає і призначає на посади".
Як відомо, відповідно до Конституції, кожна нова сесія Верховної Ради починається в перший вівторок лютого та в перший вівторок вересня.
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