Гройсман закрив засідання Верховної Ради

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова парламенту Володимир Гройсман нагадав, що наступне пленарне засідання ВР відбудеться завтра, 3 лютого, о 10.00. Читайте такожГройсман оголосив про вихід Томенка із фракції Блоку Петра Порошенка Нагадаємо, Верховна Рада попередньо схвалила законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (реєстраційний №3524).

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