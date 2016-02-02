Гройсман закрив засідання Верховної Ради
18:20, 02 лютого 2016Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Верховна Рада / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, голова парламенту Володимир Гройсман нагадав, що наступне пленарне засідання ВР відбудеться завтра, 3 лютого, о 10.00.
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Нагадаємо, Верховна Рада попередньо схвалила законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (реєстраційний №3524).
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