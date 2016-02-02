Глава МЗС Словаччини заявив про підтримку безвізового режиму для громадян України

Про це заявив віце-прем’єр, міністр закордонних справ та європейських питань Словаччини Мирослав Лайчак під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, Мирослав Лайчак висловився на підтримку запровадження безвізового режиму для громадян України з боку Євросоюзу.

Також він наголосив на готовності його країни ділитися досвідом з Україною на шляху європейських трансформацій та допомагати Україні у цьому.

На зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним, Мирослав Лайчак зазначив, що Словаччина готова до співробітництва з Україною в питанні проведення спільного прикордонного контролю. "Я не можу сказати точну дату, але мені точно відомо, що наші спеціалісти з міністерства внутрішніх справ і міністерства фінансів ведуть переговори з партнерами в Україні. Ми готові до співробітництва в цій сфері і до спрощення перетину кордону для людей, особливо тих, які проживають в прикордонній зоні, але якщо ці дії не будуть суперечити нормам Євросоюзу", - зазначив Мирослав Лайчак.

Також словацький дипломат підкреслив, що його країна підтримує скликання Ради НАТО-Росія, але першим питанням зустрічі має бути ситуація в Україні. "Моя точка зору, що діалог - це основа дипломатії, якщо б цей діалог був відкритим, і коли необхідно, дуже критичним. Так, ми підтримуємо скликання Ради НАТО-Росія, але це зовсім не означає, що ми повертаємося до того, що було до анексії Криму. Першим питанням на зустрічі такого формату має бути питання України", - зазначив Мирослав Лайчак.