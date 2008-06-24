На Хрещатику горить будівля Головного управління містобудування КМДА

Причини поки що невідомі

Горить будівля Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації, що розташована за адресою Хрещатик, 32. Як передає кореспондент УНІАН, причини пожежі поки що невідомі. Із центрального під’їзду виходить чорний дим. На місце щойно прибули пожежники, які розпочинають гасіння пожежі.

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