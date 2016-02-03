ЄС має дотримуватись політики санкцій, щоб примусити Росію змінити позицію щодо України - депутат Бундестагу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кріхбаум сказав на прес-конференції у Києві.

"Європейський Союз сильний, коли він єдиний. І тому було надзвичайно важливо, щоби усі європейські країни були єдиними у своїй рішучій позиції, що санкції проти Росії повинні продовжуватися доки не зміниться її позиція. Адже є лише дві альтернативи: одна альтернатива - це військове втручання у цей конфлікт, єдиним наслідком якого може стати військова ескалація конфлікту. Або ж ви ставите на дипломатичне вирішення розв'язання цієї проблеми, а саме таке дипломатичне розв'язання і передбачають санкції", - наголосив Кріхбаум.

Читайте такожУ Бундестазі заявили, що санкції проти РФ будуть діяти, поки на Донбасі "не замовкне зброя"

При цьому він послався на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка сказала, що "не існує іншого розв'язання цієї проблеми, окрім дипломатичного".

"Тому ми повинні грати далі тими ж картами для того, щоб примусити Росію змінити свою позицію. При цьому слід не забувати, що агресія виходила з боку саме Росії, що Росія розпочала цей конфлікт. А з іншого боку не слід забувати про анексію Криму, яка відбулася всупереч усім нормам міжнародного права", - наголосив Кріхбаум.

Читайте такожПорошенко: Україна розраховує на підтримку Німеччини у питаннях протидії російській агресії та зближення з ЄС

Також він зазначив, що є лише один експерт, який може сказати чи діють ці санкції, чи ні. "І ім'я цього експерта - Володимир Путін. І він уже неодноразово говорив, що ці санкції є тягарем для нього і його країни", - сказав Кріхбаум.