Балога зробив аналіз і тепер чекає хвилю заяв від Тимошенко

Кабінет міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО повністю фінансує лише 5% важливих соціальних програм загальнонаціонального і регіонального значення.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це заявив сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА після проведеного ним ретельного аналізу стану виконання бюджетного розпису за програмами державного бюджету на 2008 рік.

За його висновками, на сьогодні повністю фінансуються лише 50 бюджетних програм (5% від загальної кількості). Видатки на 139 програм становлять менше половини передбаченого обсягу на цей період. На 182 програми, насамперед, соціального характеру, з держбюджету не виділено ні копійки.

«Ця статистика особливо вражаюча на тлі запевнень керівництва уряду у всеосяжній турботі про соціальну сферу, забезпечення інтересів простих українців. Уже далеко не вперше задекларовані обіцянки й озвучені гасла розбиваються об реальний стан справ. Популізм заяв не витримує перевірки дійсністю, яка виглядає дуже й дуже печальною», - вважає глава Секретаріату.

На підтвердження такої оцінки В.БАЛОГА вказав, що зовсім не відкрито фінансування з таких програм охорони здоров`я, як впровадження нових технологій у виробництві засобів реабілітації інвалідів, заходи проти епідемій туберкульозу та СНІДу, окремі централізовані заходи з лікування цукрового діабету. Із 573,9 млн. грн., передбачених на боротьбу з туберкульозом, профілактику та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих, виділено 200 тисяч.

Наприкінці грудня минулого року Указом Президента запроваджено одноразову винагороду жінкам, яким присвоєне почесне звання «Мати-героїня», у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Цим офіційним документом Кабінету міністрів доручено розробити та затвердити порядок здійснення такої виплати. Хоча винагорода має виплачуватися з 1 січня цього року, уряд досі не виконав Указ і внаслідок цього багатодітні матері не одержали грошей.

Як констатує керівник президентського Секретаріату, дорівнюють нулю видатки на підтримку соціального захисту дітей, дотації роботодавцям для забезпечення молоді першим робочим місцем, заходи державної політики з питань молоді, жінок та сім`ї. На жалюгідні відсотки від передбачених держбюджетом обсягів фінансуються програми розробки нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах, радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення забруднених радіацією територій. Всього 6,1% від річного призначення використано на потреби Національного інституту раку. Лише у травні почали виділятися кошти на програму «Шкільний автобус».

Критичний стан із фінансуванням урядом програм у вугільній галузі. Лише піввідсотка від передбачених у бюджеті коштів пішло на охорону праці та підвищення рівня безпеки на копальнях і шахтобудівних підприємствах, зокрема, на дегазацію пластів. За висновком В.БАЛОГИ, на тлі катастрофічних аварій внаслідок вибуху метану, які викликали численні людські жертви, ця сума виглядає як знущання над гірниками, які щодня спускаються в шахти. Усього на 17% профінансовано програму державної підтримки підприємств із видобутку вугілля, технічного переоснащення шахт і капітального ремонту обладнання.

«З незрозумілим мінімалізмом у видатках Кабмін ставиться до важливої загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства: з передбачених 850 млн. грн. виділено 1,1 млн., тобто 0,2%. Те саме стосується урядової уваги до державного пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників: у бюджеті закладено 105 млн. грн., виділено - 0».

У січні-травні передбачалося виділити 259,8 млн. грн. (22% від річного плану) як субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів. Ці асигнування не профінансовано через те, що уряд затвердив перелік об`єктів, на які мали б піти кошти, лише на початку червня. За спеціальним фондом профінансовано три субвенції з 11: на будівництво транспортної магістралі через Дніпро у Запоріжжі та на транспортні мережі й розвиток соціально-економічної сфери Севастополя.

«Нульові видатки на випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга». Ані гривні не виділено на заходи з охорони культурної спадщини. Майже не фінансуються програми забезпечення розвитку та вживання української мови, поповнення експозицій музеїв і театральних репертуарів, створення музейного комплексу «Мистецький арсенал». Очевидно, до культурних програм уряд ставиться так само байдуже, як і до соціальних», - із жалем констатував В.БАЛОГА.

Він припустив, що оприлюднення цих даних викличе чергову хвилю заяв із боку Кабінету міністрів про «критичні випади Банкової на адресу уряду». Однак, за словами глави Секретаріату Президента, безсторонні цифри статистики мають стати для Кабміну не приводом для контрзаяв, а поштовхом до роботи над виконанням видаткової частини бюджету. «Це суто компетенція уряду, і фінансування державних програм, особливо тих, які зачіпають вразливу соціальну сферу, має стояти пріоритетним пунктом порядку денного команди Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначив В.БАЛОГА.