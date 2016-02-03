ВР сьогодні планує ратифікувати японський і польський кредити, а також статус представництва НАТО (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання.

Також серед внесених відповідних законопроектів – про ратифікацію угоди з урядом Японії щодо Кредитної угоди про другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва та про ратифікацію угоди між урядами України та Польщі про надання кредиту.

Крім того, сьогодні ВР планує розглянути законопроект, який стосується позбавлення державних нагород.

Також парламент планує затвердити порядок денний четвертої сесії, який вчора кілька раз ставився на голосування, але не був підтриманий народними депутатами.

О 15.00 заплановані парламентські слухання щодо реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвитку інформаційного простору України.