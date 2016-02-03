Після низки пікетів Одеська міськрада таки визнала Росію країною-агресором

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект було внесено безпосередньо в залі засідань з голосу членом фракції «Довіряй справам», головою постійної комісії міськради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики Денисом Балухом.

Зокрема, питання «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором».

За цей проект рішення проголосували 45 депутатів з 61 зареєстрованого (всього в Одеській міськраді 64 депутати).

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Як повідомляв УНІАН, Одеська міськрада упродовж минулого року неодноразово намагалася розглянути питання про визнання Росії країною-агресором, однак в останній момент воно щоразу виключалося з порядку денного. Так, 26 серпня 2015 р. міськрада не змогла провести сесію через відсутність кворуму. На думку депутатів, відбулося масове ігнорування чергової планової сесії через бажання частини депутатського корпусу розглядати питання про визнання Росії країною-агресором.

Довідка УНІАН. 27 січня 2015 р. Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій, зокрема Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. Це рішення підтримали більшість місцевих рад.