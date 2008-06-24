На Хрещатику горить будівля ГУ містобудування КМДА (доповнена)
18:08, 24 червня 2008Політика
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Люди евакуйовані
Горить будівля Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації, розташована за адресою Хрещатик, 32.
Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-аташе Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Марина ЗАБЕЛЬСЬКА, станом на 17.50 пожежники завершують гасіння пожежі. Люди з будівлі евакуйовані.
За її даними, пожежа могла виникнути через спалах електропроводки в підвалі будівлі.
М.ЗАБЕЛЬСЬКА додала, що оцінити масштаби пожежі поки що неможливо через обмеження доступу до будівлі.
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