На Хрещатику горить будівля ГУ містобудування КМДА (доповнена)

Горить будівля Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації, розташована за адресою Хрещатик, 32.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-аташе Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Марина ЗАБЕЛЬСЬКА, станом на 17.50 пожежники завершують гасіння пожежі. Люди з будівлі евакуйовані.

За її даними, пожежа могла виникнути через спалах електропроводки в підвалі будівлі.

М.ЗАБЕЛЬСЬКА додала, що оцінити масштаби пожежі поки що неможливо через обмеження доступу до будівлі.